أول ظهور لتوأم الفنانة زينة وأحمد عز.. إلى من يشبهون؟

الثلاثاء، 09-08-2022
08:58 ص
ظهر توأم الفنان
ة زينة
والفنان
أحمد عز- الذي لا يعترف بهما-، لأول مرة منذ
ولادتهما ، حيث كانت أمهم تتعمد دائما إخفاء وجههم طيلة السنوات الماضية.
ويظهر في الصورة - التي نشرها صدى البلد-تشابه الشكل الشديد بين الفنان
ة زينة
ونجليها عز الدين و
زين الدين، بعد أن وصلا لسن التاسعة.
ويدرس الأطفال عز الدين و زين الدين في المدرسة البريطانية الدولية ، وتحرص
والدتهما الفنان
ة زينة
دائما على إبعادهم عن الإعلام والصحافة، وعدم تسريب أي صور
لهما.
وانتهت زينة
مؤخرا من تصوير دورها
في مسلسل "420 دقيقة" بطولة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح
أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، آلاء سنان، تأليف محمد رجاء، وإخراج
هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة
، وتدور أحداث العمل فى في إطار
اجتماعي تشويقى.