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مي العيدان تفاجيء الجميع بقرار صادم بعد وفاة مشاري البلام

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مي العيدان
 
الثلاثاء، 02-03-2021 12:04 م محمد فضل

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن قرار صادم بعد وفاة الفنان مشاري البلام، وما أثير عن تسبب لقاح كورونا الذي حصل عليه في وفاته.
وأكدت "العيدان" على تراجعها بأخذ لقاح فيروس كورونا، بسبب ما حصل مع "البلام"، الأمر الذي أثار ضجة وتشكيك في فائدة اللقاح.
ونشرت  الإعلامية الكويتية، صورة لها على صفحتها الخاصة، وعلّقت قائلة: "كان من المفترض غدا أن أبدأ بالتطعيم ل فايروس كورونا وكنت اشجع الناس انه ياخذونه لكن بعد اللي حصل مع المرحوم مشاري البلام اتخذت قرار لارجعة فيه ب اني لن ااخذ التطعيم و الحافظ رب العالمين ليس خوفا من الموت لان الموت حق وهي الحقيقه الباقيه بهذه الحياة و الموت سيدكنا ولو كنّا في بروج مشيده لكن كراهية بالبهذله والتجريب على حساب صحة الانسان . . عندي اموت في بيتي من الكورونا والحمدالله انا مافيني لكن ولا اموت تحت جهاز التنفس الصناعي".
 

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