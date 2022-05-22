الجمعة 27 مايو 2022
توقيت مصر 00:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كمين».. الكويت تطرد معلمة مصرية ضُبطت متلبسة بفعل صادم.. لكن الجديد مفاجأة

«ساومني على الفيديو ودمر بنات كتيرة».. سالي عبدالسلام تكشف مفاجآت عن المتحرش

مصرع النقيب محمود فريد معاون مباحث «أبو صوير»

مفاجأة.. قاتلة سائق توك توك أكتوبر «أجنبية» وتكشف تفاصيل ما حدث

أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج هذا العام 2022

رئيس الوزراء يعلن 4 قرارات جديدة

محمد صلاح يرد على بنزيما: لو كنت مكاني لقولت نفس الكلام

هل تسمح السعودية ببيع الخمور في مدينة نيوم؟

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة سيلفي مع والدها بعد وفاته

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس يثير الجدل ببساطته غير المتوقعة

ADS
 

شاهد.. فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ونش

fyfy_bdh
فيفي عبده
Native
Teads
الأحد، 22-05-2022 12:07 م

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده في تشيع الممثل الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية، لكن سيارتها تعرضت لعطل خلال عودتها إلى القاهرة، فإضطرت إلى الإستعانة بـ "ونش".
ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي توثق فيه الحادثة.
وظهرت فيفي عبده من داخل السيارة وهي على ظهر الونش قائلةً: "مساء الخير، دفنا الفنان سمير صبري ربنا يرحمة وينور قبره، والعربية عطلت في الطريق، وأنقذنا ونش سحب العربية لمصر بخير، أنا بكلمكم كده من الدور التاني".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :

 

إقرأ ايضا

MXCuwZ8OCXEtk2pU3XiUchjbDUpMrmeDn3sNw5to

«كمين».. الكويت تطرد معلمة مصرية ضُبطت متلبسة بفعل صادم.. لكن الجديد مفاجأة

176762

«ساومني على الفيديو ودمر بنات كتيرة».. سالي عبدالسلام تكشف مفاجآت عن المتحرش

18941082991653526316

مصرع النقيب محمود فريد معاون مباحث «أبو صوير»

أخبار متعلقة

d663ffca89

نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لتناولها

image

وصية سمير صبري: «أول ما أموت اتصلوا بالرقم ده وبلغوه رسالتي»

33875Image1-1180x677_d

ضحك بشدة.. عادل إمام يكشف سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي

116324_0

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

o

في البلكونة.. فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص جريئة

Capture

السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء بسببه