الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

زوجة ترتكب مذبحة في 3 رجال بعد ليلة حمراء بموافقة زوجها

667b2f1e5ffa27d635434ec22972f3f8
ا
Native
السبت، 04-09-2021 02:03 م

نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق زوجة أقدمت على ارتكاب جريمة قتلت خلالها رجل وأصابت آخر بجروح، بعدما قام زوجها باستثمار جمالها عبر تقديمها لراغبي المتعة.
وحسب- الوطن- فإن الفتاة تدعى رشا، وقام زوجها بتقديمها لراغبي المتعة مقابل 400 جنيه، ولكن في ليلة الجريمة حضر 3 رجال لقضاء ليلة معها، مقابل 400 جنيه، لكن الزبائن لم يلتزموا بالاتفاق، وحاولوا دفع 200 جنيه فقط.
وأثار الرجال الثلاثة غضب الفتاة، فتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا غرسته في صدر أحد زبائنها ليلقى مصرعه في الحال، كما تمكنت من إصابة شخص آخر بطعنة نافذة في صدره، بينما نجا الثالث من المذبحة.
وأوضحت التحقيقات أن النقاش احتدم بين الفتاة والرجال الثلاثة قبل المذبحة، فأسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وانهالت على العامل ولم تتركه سوى جثة هامدة، وتمكنت من إصابة الصياد بطعنة في الصدر، بينما تمكن سائق “التوك توك” من الهرب.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

resize

تخلع زوجها بعد 5 سنين زواج لسبب لا يخطر على بال

hqdefault

ذبح إعلامية سعودية على يد زوجها.. والمحكمة تصدر حكمها

00k-645x432

مقتل سفير على يد زوجته وعشيقها ضابط الشرطة

320219112749125737463

كويتي يقتل زوجته الثلاثينية بطريقة بشعة والسبب صادم

download

كاتب سعودي: تطلب شيء عجيب في ذروة المعاشرة

15810113884027091

السجن 11 شهرًا لسعودي عاشر امرأة 3 سنوات في الحرام