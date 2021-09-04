زوجة ترتكب مذبحة في 3 رجال بعد ليلة حمراء بموافقة زوجها

السبت، 04-09-2021
02:03 م
نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق زوج
ة أقدمت على ارتكاب
جريمة قتلت خلالها رجل وأصابت آخر بجروح، بعدما قام زوج
ها باستثمار جمالها عبر تقديمها
لراغبي المتعة.
وحسب- الوطن- فإن الفتاة تدعى رشا، وقام زوج
ها بتقديمها لراغبي
المتعة مقابل 400 جنيه، ولكن في ليلة الجريمة حضر 3 رجال لقضاء ليلة معها، مقابل
400 جنيه، لكن الزبائن لم يلتزموا بالاتفاق، وحاولوا دفع 200 جنيه فقط.
وأثار الرجال الثلاثة غضب الفتاة، فتوجهت إلى المطبخ وأحضرت
سكينا غرسته في صدر أحد زبائنها ليلقى مصرعه في الحال، كما تمكنت من إصابة شخص آخر
بطعنة نافذة في صدره، بينما نجا الثالث من المذبحة
.
وأوضحت التحقيقات أن النقاش احتدم بين الفتاة والرجال الثلاثة
قبل المذبحة
، فأسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وانهالت على العامل ولم تتركه سوى جثة
هامدة، وتمكنت من إصابة الصياد بطعنة في الصدر، بينما تمكن سائق “التوك توك” من الهرب.