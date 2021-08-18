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لقاء الخميسي تنشر صورة محمد عبدالمنصف وتهدد: زمن قلة الأدب انتهى

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الأربعاء، 18-08-2021 08:18 م

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالنادي، موجهة رسالة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.
ونشرت لقاء الخميسي، الصورة وعلقت قائلة: "محمد عبد المنصف خط احمر، اي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالالفاظ النابية او التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الادب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من اي تعدي ! #السجن_والغرامة".
و أضافت لقاء الخميسي:"رسالة لمسيئ الادب والمتعديين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق ..
اتعلمو من اوسه العزيمة والاراده والاصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعو نفسكم والبلد".
 

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