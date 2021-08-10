طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه
مؤمن زكريا
Native
الثلاثاء، 10-08-202108:06 م
قال الدكتور محمود حميدة أستاذ المخ و الأعصاب بجامعة عين
شمس، وأول طبيب معالج لـ اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، إن المرض الذى يعانى
منه مؤمن مثل أمراض كثيرة ينتج عنها ضمور فى الأنسجة، ويكون خادع و الطبيب لا يتعرف
عليه.
وأضاف أول طبيب معالج لـ اللاعب مؤمن زكريا، خلال مداخلة
هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مؤمن
كان يعانى من ضعف فى العضلات وبعد ذلك تطور الأمر.
وأشار إلى أنه مع تطور الحالة الخاصة بمؤمن تبين أن هناك
أشياء غامضة، مؤكدًا أن هناك تحاليل كثيرة تمت على مؤمن ولكن إذا اكتشف المرض فى فترة
قصيرة كان سيكون العلاج أفضل.
وكشف أن حالة مؤمن مزمنة و يحتاج لفترة طويلة فى العلاج،
وأن ما يتم محاولات لـ علاجه.
وأوضح أن الجميع يعمل على وقف التدهور، ولكن الشفاء بأمر
الله، مؤكدا أن مرض الضمور للأطفال أقل من عامين يكون أسهل.
وردا على سؤال هل سيعود مؤمن زكريا للملاعب، وقال :
" الهدف الأول أن يعود اللاعب للمشي بمفرده، وبعد ذلك يقوم بعمل تمارين لتقوية
العضلات".
وتابع : " المرض الذى يعانى منه مؤمن يعالج على مدى
وقت طويل".