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زوجة في دعوى خلع: جاري ضبطه مع مراته داخل شقته

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زوجة في دعوى خلع: جاري ضبطه مع مراته داخل شقته

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ارشيفية
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الثلاثاء، 08-11-2022 12:32 م


أقامت "أمنية. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي عينه زايغة.. وجارنا دخل شقته ولقى جوزي جوه عندهم".

تروي "أمنية" 32 سنة، ربة منزل: تزوجت منذ عامين من "حسين. أ" 35 سنة، كهربائي، زواجًا تقليديًا، وبعد الزواج فوجئت أنه "عينه زايغة" فلم يكتفي بي كزوجة، فهو يتعامل معي وكأني لست شريكة حياته.

أضافت الزوجة: شعرت أن زوجي مريض نفسي، وحينما تحدثت معه وأخبرته بأني زوجته ولابد من تغيير سلوكه مع البنات الموجودة بالمنطقة، حتى أثق بشخصيته ونكمل حياتنا الزوجية، وعدني ولم يفعل أي شئ بل قام بتكرار تصرفاته حتى جعلني أنقل إقامتي إلى منزل أهلي بعد تعدد الشكاوى اليومية منه".

استكملت "أمنية": بعد ذهابي لمنزل أهلي علمت أن الجيران قاموا بإشعال النيران في شقتي دون أن أعلم سبب ذلك، وبعد فترة حضر زوج جارتي يسألني عن مكان زوجي وحينما سألته عن السبب أخبرني "لقيته في شقتي وانا راجع من الشغل"، وحينما تواصلت مع زوجي لإتمام إجراءات الطلاق رفض وتهرب من أسرتي".

اختتمت الزوجة: لم يكن أمامي سوى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 429 لسنة 2022، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.
 

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