بيصورني وأنا نايمة وبملابس البيت ويرسلها لأشخاص على فيسبوك مقابل فلوس!

ارشيفية

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وقفت زوجة تشتكي زوجها، في دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، قائله: زوجي تقمص دور بنت وقام بإرسال صوري للرجال كبار السن على الفيسبوك، ليتحصل منهم على أموال عن طريق إرسالها له ما دعاها للانفصال عنه.



قالت الزوجة أمام محكمة الأسرة في قضية: البداية من سنتين زوجي عمل حادثة بالعربية بتاعته ومكنش ينفع تتصلح تاني “اصل هو شغال سواق”، بعدها مفيش دخل ومحتاجين فلوس نصرف في ظل إننا مكناش عاملين حساب يوم زي ده في “فلوس” ، و المشكلة كمان إنه قعد في البيت من غير شغل سنتين الحال بينا ضاق جدا وأنا عندي ولد وبنت ومحتاجين اهتمام مني ومصاريف من أبوهم ف قررت أشتغل أنا عشان أقدر أوفر لهم حق المعيشة والكرب يتفك.



بعد كده فكرت إني اشتغل وقتها كان متاح قدامي إني أشتغل في البيوت “خادمة” باليوم ، طلبت من زوجي كتير يدور علي شغل بس كان بيقولي إن السواقة هي الشغلانة الوحيدة اللي يقدر يعملها، طلبت منه يقدم على شغل في شركة أو مدرسة أو يشتغل عند حد سواق خاص رفض بردو.

وتابعت: الزوجة، في يوم من الأيام وقبل حدوث أي من المشاكل التي الآن بيني وبين زوجي، بالصدفة كنت فتحة تليفونه، وبقلب في الصور لقيت صور لي وأنا نايمة ولابسة خفيف وصور تانية وأنا بدون ملابس وقتها شكيت فيه، دخلت وقتها على الفيسبوك بتاعه , فوجئت بصفحة وهمية عملها وبيكلم بها رجالة على إنه واحدة.



وقتها فتحت المحادثات، فوجدت أشخاص بتطلب منه صور مقابل إنهم يحولو فلوس له، والصور دي بتاعتي، ماكنتش أعرف إنه بيصورني وبيقلب عيشه من ورا الكلام ده، واللي اكتشفت كمان أنه كان بيكلم واحدة وبيتفق معها أنها تعمل تسجيلات مخلة بصوتها عشان يبعتها للرجالة دي ويديها نسبة معينة من الفلوس اللي هياخدها منهم ".



واختتمت :" دا كمان طلع بجح لما واجهته قالي لو مش عاجبك روحي علي بيت أبوكي وأجيب واحدة غيرك وتتصور كمان بمزاجها، وعلشان كدة جيت المحكمة أعمل دعوى.