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يوسف فوزي: خنت جميع زوجاتي وضربت أحمد زكي بجد حتى نزف

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يوسف فوزي
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الإثنين، 24-10-2022 10:27 ص

بعد غياب طويل، حل الفنان الكبير يوسف فوزي على جمهوره ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، وتحدّث عن وضعه الصحي وتاريخه الفني.
وتحدث يوسف فوزي عن زوجاته، مؤكدا أنه تزوج 4 مرات، الأولى كان عمره 18 عاما وسافر معها إلى بريطانيا، وهناك تعرف على زوجته الثانية وتحمل الجنسية التونسية، والثالثة فرنسية وظل معها 18 عاما أنجب منها بناته، موضحًا أن آخر زوجة له كانت فتاة يعرفها وهي في عمر 7 سنوات وظل معها 30 عاما.

وعن الخيانة الزوجية، قال إنه كان يعترف بخيانته لزوجاته، موضحا: "كنت بمهد ليهم الأول بإني غلطت والعيب مش منك لكن العيب مني وهكذا".

وعن بناته وأحفاده، قال إنه ظل لأكثر من 17 عاما دون رؤيتهم، مضيفا: "عندي سارة 45 سنة، منيرة 40 سنة وعمر 26 سنة، عمر قاعد معايا وسارة ومنيرة بييجوا يزوروني وعندي حفيدين ولد وبنت".

وتحدث عن فيلم النمر الأسود مع أحمد زكي، مؤكدا أنه "أصعب دور في حياته"، مشيرًا إلى أن أحمد زكي كان مصابا وقتها بسرطان الرئة.

وتابع: "ضربت أحمد زكي بجد وكنت خايف عليه من الضربة لأنها كانت سيف يد وجت في وشه لدرجة إنه نزف دم من فمه".

وتمنى الفنان يوسف فوزي الشفاء للزعيم عادل إمام، مشيرا إلى أنه قدم أفلاما ناجحة معه، منها: "أنا اللى قتلت الحنش، وبوبس" وغيرهما، وأنا بقوله ربنا يديك الصحة يا أستاذ يا كبير وربنا يقويك على الشائعات".

وعن حالته الصحية، قال: "أصبت بمرض الشلل الرعاش ولا أستطيع العودة للتمثيل الآن، كما أُصبت قبله بمرض السرطان في مراحله الأولى، والحمد لله أجريت عملية وشفيت منه، كما أنني أُصبت بنزيف في المخ إثر وقوعي على الأرض والحمد لله كان النزيف خارج غشاء المخ وليس داخله، والحمد لله أنا صابر وربنا بيسترها معايا".
 

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