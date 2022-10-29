صور.. سعودي يكتشف خيانة زوجته له مع رجال آخرين بمساعدة شقيقاتها بطريقة صادمة

السبت، 29-10-2022
10:54 ص
كشف مواطن سعودي،مقيم بالمغرب،
والذي غدرت به زوجته المغربية،
تفاصيل الليلة الأصعب في حياته، والتي جعلته يفقد الثقة في نفسه، لاسيما وأنه كان مُطيع
لها ولطلباتها طيلة الوقت.
وقال المواطن السعودي، في لقاء مع قناة "شوف تي في"
المغربية: " خربت حياتي كلها.. كنت بستأذن منها قبل ما أنزل للقهوة.. وفي النهاية
سرقت شقى عمري"، والذي قدره بأنه شقى عمره طوال سنينه، موضحًا أنه منذ أن أقدم
على المغرب خلال خمسة أعوام وهو يحول أمواله ويضعها "كاش" بالمنزل وهي فقط
من كانت تعلم بالمبلغ.
وأردف السعودي، أن زوجته هددته بالقتل، وقالت له سأجر شخص
بـ(500 درهم) لقتلك، وجميع تهديداتها مسجلة بالصوت على تطبيق الواتس أب، مُبينًا أن
الجميع بمنطقتة بالمغرب يعرفون من هو الدكتور وائل الذي تزوج من السيدة "ض"،
وأن فترة كورونا كانت السبب في عدم استخراج الأوراق الرسمية لزواجه وإقامته، وهو ما
استغلته زوجته وأسرتها، الذي زعم أنها شبكة للأعمال المنافية للأداب.
وأكمل حديثه، متهمًا زوجته بأنها كانت شديدة الغيرة، وكانت
تغار من والدته وأبنائه الست، باكيًا بسبب جحودها وإجباره على عدم التواصل مع أطفاله،
مسترجعًا تفاصيل ليلة خدعها الأخيرة له بعد أن اقنعته أنها مسافرة الدار البيضاء بالمغرب
لرؤية شقيقتها التي كانت تمكث في فرنسا، وهي مع رجل غيره.
وروى المواطن السعودي، أن شقيقات زوجته كانوا يستخدمون منصات
التواصل الاجتماعي، الخاص بها في حين وجوده معها في المنزل، ويتحدثون مع رجال آخرين
باسمها، ووقت خروجه تفتح لهم الكاميرا مقابل المال: "كانت تعمل حسابين وانا اكتشفت
ذلك".