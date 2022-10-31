أول صور للفتاة التي ضبطتها دنيا بطمة تمارس الزنا مع زوجها محمد الترك.. ماذا قالت؟

الإثنين، 31-10-2022
09:57 ص
خرجت الشابة المغربية "وصال
" عن صمتها، وردت على مواطنتها
المطربة دنيا بطمة
، التي اتهمتها بالسرقة والخيانة مع زوجها محمد الترك
.
وقبل يومين، قررت سلطات التحقيق في المغرب إخلاء سبيل محمد الترك
والشابة
وصال
من سرايا النيابة بكفالة بعد التحقيق معهما في البلاغ المقدم من دنيا بطمة
.
وجاءت ردود الشابة وصال
على دنيا بطمة
عبر حسابها على موقع
"إنستجرام"، وكتبت عبر خاصية "الاستوري" أن علاقتها
بـ"الترك" تقتصر على العمل لا أكثر.
ونفت الشابة المغربية اتهامات الخيانة والسرقة، معتبرة أن دنيا بطمة
"زجّت باسمها في خلافها مع زوجها محمد الترك
للانتفام والنيل من سمعتهما،
خلافًا للحقيقة".
كما حذرت "وصال
" الفنانة المغربية من التمادي في رميها بالزنا
وغيرها من الاتهامات، قائلة: "لا تلعبي بالنار، وإياك وإطلاق التهم الباطلة".
وأضافت الشابة: "أنا لست كالذين يتشاجرون على إنستجرام، ولا أسعى لكسب
تعاطف رأي عام، وبرائتي قررتها المحكمة، ولن أسامحك على هذا التشهير.
وختمت الشابة المغربية رسائلها إلى دنيا بطمة
، قائلة: "مشكلتك مع
طليقك (محمد الترك
)، وأنا لست طعمًا لكِ".
كانت النيابة العامة في المغرب أطلقت سراح المنتج البحريني محمد الترك
والشابة "وصال
" بكفالة مالية.
وعبر بث مباشر مطوّل على "إنستجرام"، خرجت دنيا بطمة
"
للتعليق على القرار وكشف أسبابها من وراء طلب الطلاق، واتهامات "السرقة
والخيانة".
وفي بداية البث، بدت "بطمة" متماسكة، ولكن سرعان ما انهمرت
دموعها، خاصة عندما وصفت "العنف الجسدي والإهانات" التي تعرضت لها على
يد "الترك".
وكشفت دنيا بطمة
تفاصيل "الخيانة"، قائلة إن "صديقة لها
أخبرتها بوجود محمد الترك
في شقتها رفقة فتاة، وذهبت وضبطتهما متلبسين
بالخيانة"، على حد قولها.
وفي آخر رد على اتهامات زوجته السابقة، ظهر المنتج البحريني محمد الترك
عبر
مقطع فيديو قصير وهو يزيل وشمًا يحمل اسم دنيا على يده ويعود لعام 2019.