تحذير خطير: 8 دول عربية على وشك كارثة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية

الإثنين، 28-03-2022
10:36 ص
كشف أوجينيو داكريما، خبير برنامج الغذاء
العالمي، عن تداعيات الحرب
الروسية الأوكرانية، على عدد من بلدان العالم خاصة في الشمال الأفريقي، وبعض الدول
الآسيوية.
وأكد الخبير أنه قد تحدث كارثة غذائية في دول مثل مصر
وتونس وليبيا والمغرب
والعراق ولبنان والسودان واليمن، ودول آسيوية أخرى، ستدفع عواقب هذه الحرب
.
وأوضح خبير الغذاء
، أن زيادة أسعار الحبوب ناجمة عن زيادة الطلب العالمي
على خلفية انخفاض العرض بسبب انخفاض المحاصيل وانخفاض الصادرات الروسية.
وأردف: ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى تقليل استخدامها، ونتيجة لذلك،
انخفاض المحصول مما سيؤدي إلى "انخفاض المعروض في الأشهر المقبلة".