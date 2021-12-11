رهف القنون تُهين العلم السعودي بإيحاءات مخلة

السبت، 11-12-2021
10:20 ص
أثارت الناشطة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون
،
الجدل بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
بدت رهف بالفيديو تصور تفسها أما المرآة وتؤدي بإيحاءات ووضعت
العلم السعودي
ما أحدث ضجة إذ علّق المتابعون أنها لا تمثل صورة الفتاة السعودية،
كما هاجمها الكثير معتبرين أنها بذلك تُهين "علم التوحيد" السعودي.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رهف القنون
التي عمدت إلى تحديث صورة البروفايل على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي.
ظهرت القنون بالصورة وهي شبه عارية حيث قامت بـ تغطية صدرها
بيديها فقط وبدون حمالة صدر مع سترة سوداء مفتوحة، الأمر الذي فتح الهجوم
والانتقاد كالعادة.