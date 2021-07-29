الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

شبه عارية.. دنيا بطمة تثير الغضب بملابس جريئة وتغلق التعليقات

Capture
ا
Native
الخميس، 29-07-2021 11:16 ص

أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، بسبب ظهورها بملابس جريئة كشفت عن مناطق كثيرة من جسدها.
حيث ظهرت الفنانة المغربية، في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتدية قطعتين من الملابس مؤلفتين من توب مربوطة فوق الصرة كشفت عن جزء من بطنها وشورت قصيراً وجاءت الإطلالة بألوان مزركشة غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق.
ولوحظ أن وجه دنيا بدا منتفخاً أكثر من العادة ما أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس.
واستعرضت دنيا أيضاً أكسسواراتها وساعتها في صورة أخرى وخواتمها، وقد منعت دنيا التعليقات على الصور لأنها تدرك أنها يمكن أن تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها الجريئة.
إشارة إلى أن دنيا بطمة أثارت اجدلاً كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر كما وطالت الإنتقادات أيضاً زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بسبب إطلالة دنيا بالمايوه.



 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

6127461-1637494200

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

Capture

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

46095Image1-1180x677_d

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٧_٢٣٤٢٠٨

صدمة/ أول فنانة مصرية تتزوج كلب.. شاهد حفل الزفاف

image

صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

blob_631663_highres

شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم