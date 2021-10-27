حلا شيحة تعود لإثارة الجدل بمنشور مفاجيء: فاكر نفسك بتفهم؟

الأربعاء، 27-10-2021
09:24 ص
أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة
، الجدل
مجدداً برسالة حادّة غامضة على
حسابها الخاص بإنستجرام.
ونشرت حلا صورة وأرفقتها بتعليق هجومي قالت فيه: “مهما تكون متعلم و بتفهم
و كوووول ومثقف و غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة، أزاي بتعامل
الناس ده اللي بيبين أنت إيه فعلاً”.
وأضافت: “عامل الناس كما تُحب ان تُعامل، قال النبي عليه الصلاة والسلام:
«إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي
وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله
قد علمنا «الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون ؟ قال: «المتكبرون». رواه الترمذي”.
وتركت حلا جمهورها في حيرة وتساءل المتابعون عن سبب هذا المنشور وهل تقصد
أحد من الفنانين أم لا، خاصة بعد دخولها في أزمة بسبب موقفها مؤخرًا باعتزال الفن
ومهاجمة بعض زملائها، كما ان والدها خرج بتصريحات تحمل هجومًا عليها.