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رسالة إلهية.. صديق الرسام المسئ للرسول يكشف مفاجأة عن آخر ما فعله قبل مصرعه

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Native
الأربعاء، 06-10-2021 11:46 ص

كشف صديق لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفاجأة عن آخر ما قام به قبل مصرعه في حادث مروري مروع أدى إلى تفحم جثته رفقة اثنين من رجال الشرطة الذين كانوا في حراسته.
وكشفت صحيفة Expressen السويدية بأن لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختبر في اليوم السابق لمصرعه جهازا خاصا يحاكي حوادث السيارات.
و نقلت الصحيفة عن صديق فيلكس الذي صوره وهو يختبر الجهاز قوله "اليوم عندما أراجع هذه اللقطات، أشعر بشيء غريب".
وجرى الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع فيلكس إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد السويدية.
واستبعد متحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة السويدية بأن القضية أحيلت إلى إدارة خاصة بمكتب المدعي العام بسبب مقتل ضابطي شرطة في الحادث المروري.
وجرى الحادث المروري إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد السويدية.
 

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