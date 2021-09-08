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مصرع الداعية صلاح غانم وأبنائه غرقًا أثناء العلاج في سيوة

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صللاح غانم
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الأربعاء، 08-09-2021 09:16 ص

أعلنت صفحة الشيخ الداعية الإسلامي صلاح محمد غانم خطيب مسجد عمر بن الخطاب بمدينة منوف بمحافظة المنوفية وفاته بصحبة أبنائه غرقا أثناء تواجدهم في واحة سيوة للعلاج.
وأعلن أحد اهالي مدينة منوف، أن خبر وفاة الشيخ صلاح غانم كان صدمة للجميع حيث أنه ذهب للعلاج في واحة سيوة. بصحبة أبنائه وغرق في عين مياه "خميسة" بقرية المراقي في واحة سيوة.
واضاف، أنه سيتم تشييع الجثمان غدا الأربعاء من مدينة منوف بصحبه أبنائه عبد الله 19 عاما وعبد الرحمن 16 سنة عقب مصرعهم غرقا.
وتابع أن الصدمة كانت كبيرة علي الجميع حيث أن صلاح غانم حسن السمعة ويتمتع بطيب الخلق بين الجميع وقضى سنوات عمره في الدعوة.
 

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