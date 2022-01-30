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تعميم عاجل في السعودية لجميع المقاهي والمطاعم بشأن «القهوة العربية»

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الأحد، 30-01-2022 03:03 م

طلبت وزارة التجارة السعودية، من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.
وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.
‏وقال مسؤول باتحاد الغرف ثامر الفرشوطي عبر حسابه بتويتر: “تم اعتماد اسم ‎” القهوة السعودية” بدلًا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم و المقاهي و المحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية”.
 

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