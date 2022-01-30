تعميم عاجل في السعودية لجميع المقاهي والمطاعم بشأن «القهوة العربية»

الأحد، 30-01-2022
03:03 م
طلبت وزارة التجارة السعودية
، من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة،
اعتماد اسم “القهوة السعودية
” بدلًا من “القهوة العربية
”، في تسمية ووصف هذا النوع
من المنتج.
وأصدر اتحاد الغرف السعودية
، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم
“القهوة السعودية
” بدلًا من “القهوة العربية
” في قائمة المنتجات التي تقدّمها
لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.
وقال مسؤول باتحاد الغرف ثامر الفرشوطي عبر حسابه بتويتر: “تم اعتماد اسم ” القهوة السعودية
” بدلًا من مسمى القهوة
العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم و المقاهي و
المحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية”.