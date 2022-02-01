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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

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ارشيفية
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الثلاثاء، 01-02-2022 01:17 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في مواطن مصري، ارتكب جريمة جنائية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، كالتالي:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا،ً وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور, اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 

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