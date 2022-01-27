الإبعاد النهائي ومنع الدخول.. تحذير لكل المقيمين في السعودية من هذه المخالفة

الخميس، 27-01-2022
02:50 م
أوضحت وزارة الداخلية السعودية
، عقوبة مخالفة تعليمات العزل
أو الحجر الصحي المؤسسي.
وقالت وزارة الداخلية، إن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر
الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين
أو بهما معاً.
وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة
في المرة السابقة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة
قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع
دخول نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.