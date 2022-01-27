الخميس 27 يناير 2022
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تطورات جديدة في قضية «سائق التاكسي والطفلة»

الإبعاد النهائي ومنع الدخول.. تحذير لكل المقيمين في السعودية من هذه المخالفة

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب

إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

الكشف عن إصابة محمد الشناوي

بعد تسريب فيديو تمارس الرذيلة.. فنانة سورية تظهر بقميص النوم

مقتل سعودي دهسًا تحت أقدام فيل غاضب

من هو الشاب العربي الذي تزوج ابنة سلطان بروناي في حفل أسطوري

المحكمة ترفض استئناف أحمد سعد وتؤيد القرار ضده لصالح سمية الخشاب

رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

ADS
 

الإبعاد النهائي ومنع الدخول.. تحذير لكل المقيمين في السعودية من هذه المخالفة

186290
ا
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 02:50 م
أوضحت وزارة الداخلية السعودية، عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.
وقالت وزارة الداخلية، إن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.
وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخول نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

 

إقرأ ايضا

61f290234c59b7497c4a12ac

تطورات جديدة في قضية «سائق التاكسي والطفلة»

8636818_1643189302

بعد تسريب فيديو تمارس الرذيلة.. فنانة سورية تظهر بقميص النوم

nature10

مقتل سعودي دهسًا تحت أقدام فيل غاضب

أخبار متعلقة

Capture

بيان أمني سعودي يؤكد القبض على «مدعي النبوة»

download

شاهد.. فنان أمريكي يعتنق الإسلام ويقرر العيش في السعودية

44455-645x505

الفنانة شمس الأسطورة تسابق عريسها في حفل الزفاف والنهاية صادمة

download

صدمة.. مسيرات في غزة تهاجم السعودية وترفع صور «الحوثي» و«سليماني»

maroc_saudi-550x330

فيديو «دعارة» يهز السعودية وقرار عاجل من النائب العام

image

مأساة في السعودية بعد وفاة شابين غرقًا في مياه الأمطار