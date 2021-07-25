خطأ طبي كاد يقتلها.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يفجر مفاجأة عن مرضها

الأحد، 25-07-2021
10:49 ص
رد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز
، على ما أثير حول
تعرض شقيقته لخطأ طبي كاد أن يودي بحياتها، مؤكدًا أن هناك نقابات تتواصل معهم
مطالبًا إياهم بالتدخل فيما حدث لشقيقته.
وقال “عبدالعزيز”؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه
الإعلامي عمرو أديب:”ياسمين عبدالعزيز
حالتها مستقرة إلى حد ما، والأطباء أكدوا
أنه خلال أسبوع أو 10 أيام ستكون في بيتها، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها
أكثر، ولكن الحمدلله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور”.
وأوضح:”هي قليلة الكلام لأن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لأن الزيارة
ممنوعة عنها، وشكرًا لدعوات الناس واهتمامهم، وإن شاء الله ياسمين تطلع قريب وأنا
عارف أنها قوية، واحنا مش بنحب نتكلم عن مرض
نا وكنت مانع ظهوري أو كلامي في أي
قناة ولكن دي الحالة اللي اتكلمت فيها”.
وأشار:”ياسمين مدخلتش في غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في
المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة، وبعدها انتقلت لغرفتها
وكان ممنوع عنها الزيارة”.
و أردف: “مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، في نقابات بتكلمنا ولازم
النقابات تتدخل في الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع، وده اللي يهمني فقط”.