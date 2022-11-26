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رئيس محكمة القاهرة الجديدة السابق: عقوبة منة شلبي قد تصل للإعدام لهذا السبب

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منة شلبي
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السبت، 26-11-2022 01:10 م

ألقت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها 1.5 كيلوجرام من مخدر الماريجوانا، في أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول العقوبة المتوقعة للفنانة منة شلبي، أوضح المستشار أحمد عبدالرحمن، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق والمحامي بالنقض، لموقع "العين الإخبارية"، أن منة شلبي تنتظرها عقوبة قاسية في حال ثبوت حيازتها هذه الكمية من المخدرات.
وتتمثل الإجراءات في ترحيل المقبوض عليها في البداية من مطار القاهرة إلى نيابة النزهة لتولي التحقيق في الواقعة.
وأشار إلى أن النيابة ستوجه للمتهمة في تلك الحالة تهمة جلب مواد مخدرة محظور تداولها داخل البلاد من الخارج، طبقاً لمحضر الضبط المرسل مع المتهمة من المطار.
ولفت إلى أن القانون المصري فرّق بشكل قاطع بين ثلاثة أنواع لجلب المخدرات للبلاد، ومن ثم تختلف العقوبة بحسب كل حالة على حدة.
الحالة الأولى تتمثل في جلب مخدرات دون علم حائزها، حيث يتسلّم الشخص المعني مخدرات من آخر يثق به دون معرفته بأنها مواد مخدرة أو مجرّمة، وبالتالي تكون حيازتها مجردة وليست بأي غرض سواء الاتجار أو التعاطي.
الحالة الثانية تتمثل في جلب مواد مخدرة بهدف الاتجار فيها، وهنا تحدد العقوبة وفقاً للكمية المضبوطة معه وقت القبض عليه.
الأمر ذاته بالنسبة للحالة الثالثة والتي يكون الأمر فيها متعلقاً بتعاطي المواد المخدرة، لأن القانون حدد قدراً معيناً للتعاطي وآخر للاتجار.
وحول العقوبة المنتظرة في حال أدينت منة شلبي، يقول القاضي السابق إن المحكمة تستبين خلال التحقيقات في أي حالة ضُبِطت المتهمة، وهل كانت حيازتها للمخدرات بأي غرض سواء دُسَّت لها أو بحسن نية أو الاتجار، لكن تظل التهمة هي جلب المواد المخدرة.
وتبدأ العقوبات باعتبار أن الجريمة جناية جلب ما فوق الثلاث سنوات حبس، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد بحسب كل حالة.
 

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