دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة بالـ هوت شورت

السبت، 25-09-2021
08:03 م
واصلت الفنانة
المغربية دنيا بطمة
، إثارة
الجدل حولها
بين متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات
"إنستجرام".
وظهرت دنيا بطمة
، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار
مرتدية هوت شورت
جرئ وتوب اسود .
ونالت الفنانة
المغربية على إشادات البعض وهجوم البعض
الآخر بسبب جرأتها في الملابس خاصة بعد إجرائها عملية تجميل.
ومؤخرًا نشرت دنيا بطمة
صورا جديدة لها على حسابها الخاص
على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة، ومرتديه
المايوه ونظارات شمس وقبعة كبيرة.
وعلى الرغم من إشادة البعض بها خاصة بعد إجرائها عملية تجميل
غيرت في شكلها كثيرًا، إلا أن البعض انتقدها لتعمدها إثارة
الجدل بملابس شبه عارية
واستعراض جسدها خاصة بعد أن أغلقت قضية "حمزة مون بيبي" التي كانت متهمة
فيها رفقة شقيقتها ابتسام بطمة.
كما نشرت دنيا بطمة
صورًا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة
على حمام السباحة، الأمر الذي جعل البعض يتهمها باستعراض جسدها والكشف عن ساقيها لإثارة
الجدل حولها.
وكتبت دنيا على إحدى صورها :"الوحدة خير من جليس السوء،
من الافضل ان تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته".