داود حسين يرد على هجره الكويت والاستقرار بالقاهرة

الثلاثاء، 21-09-2021
07:17 م
كشف الفنان الكويت
ي داود حسين
حقيقة ما تردد مؤخراً عن استقراره
خارج الكويت
، وتحديداً بالقاهرة.
وقال في مقطع نشره على حسابه بموقع “انستجرام”، إنه فيما
يتعلق بالخبر المنتشر الآن بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقراره في القاهرة ،فإنه
اشترى شقة فقط ويقوم بتأثيثها من أجل الذهاب إليها إذا ما كان هناك عمل بمصر
أو في
حال الانتقال لمصر
من أجل علاقات إنسانية وزيارة الأصدقاء.
وأكد أنه لا يستطيع الاستقرار في مكان غير دولة الكويت
، قائلا:
” إذا ابتعدت عن الكويت
فلا يكون أكثر من أسبوع وإذا اضطررت لا أستطيع أكثر من 10 أيام
وبعدها أنتظر لحظة عودتي وملامسة عجلات الطائرة مطار الكويت
وأردد وأقول أنا رديت لعيونك..
أنا رديت”.