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حلا شيحة تنعى فنانًا شهيرًا: أطيب إنسان وفنان

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حلا شيحة
Native
Teads
الأحد، 03-07-2022 09:55 ص


نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف في ذكرى رحيله، موجهة له رسالة مؤثرة.
وعبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، نشرت "شيحة"، مقطع فيديو لـ عزت أبو عوف، ظهر فيه من أحد أعماله الفنية القديمة، وهو يمشي، وعلقت: "الله يرحمك ويغفرلك أطيب إنسان وفنان".
وعزت أبو عوف توفي يوم 1 يوليو عام 2019، عن عمر يناهز 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، إذ ‏دخل المستشفى إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم على خلفية معاناته مع مشكلات في الكبد والقلب ‏ومرض في الأعصاب، أدى لنقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏بمنطقة المهندسين‎ ‎في حالة حرجة، ومنع الأطباء عنه الزيارة، قبل أن يرحل متأثرًا بمرضه.


 

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