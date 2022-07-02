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طلاق «شمس الأسطورة» للمرة الثانية (صوؤة)

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شمس الأسطورة
Native
Teads
السبت، 02-07-2022 08:33 ص

نشرت الفنانة السعودية المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“ صك طلاقها من تركي القرني، بعد اتهامها بالكذب من أجل ”الترند“، وأنها لم تطلق.
وكانت اتهامات قد طالت الفنانة شمس الأسطورة بالكذب واختلاق قصة طلاقها من تركي القرني سعيا خلف الترند.
وظهرت شمس الأسطورة في مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت ”صك طلاقها“، لتنفي الاتهامات التي وجهت إليها.
وانتقدت ”الأسطورة“ ما تم تلفيقه إليها، مشيرة إلى أن حياة المشاهير أصبحت مستباحة للجميع.
وظهر ”تركي“، مؤخرا، في فيديو عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ وتحدث عما يشاع حول انفصاله عن شمس الأسطورة.
وقال: ”خليني اختصر لكم حاجة، علشان ترتاحوا، أعترف لكم بحبي لشمس، ما هلاقي زوجة مرة ثانية زي شمس، وإذا ما رجعنا أنا وشمس مرة ثانية أنا ما هتزوج ثاني، وهعيش حياتي عازبًا، ريحوني واستريحوا“.
ونشرت ”الأسطورة“ فيديو القرني، عبر حسابها على ”سناب شات“ وعلقت عليه: ”وصلني هذا الفيديو من حساب تركي علشان ترتاحوا زي ما قال، وتعرفوا أن تركي مو هو إللي كان يبغى الطلاق، وللعلم أنا خلاص استلمت صكي، يعني مو فيلم زي ما بعضكم يقول“.
وكانت الفنانة السعودية قد نشرت صورة تجمع بينها وبين طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، وكتبت عليها: ”رسميًا أعلن انفصالي عن تركي، والله يعوضني“.

وسبق أن أعلنت، مطلع ديسمبر من العام الماضي، عودتها لطليقها تركي القرني، بعد ظهورها سابقًا في عدة مقاطع فيديو تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.

وقالت حينها إن تركي القرني ”كان زوجها الأخير، وحياتهما معًا كانت جميلة جدًا، إلا أن هناك أشياء كثيرة دخلت في حياتهما ودفعتها للانهيار“، متابعة أن ”علاقتهما ستعود مجددًا“.
 

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