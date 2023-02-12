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خبير هولندي تنبأ بزلزال تركيا يتوقع حدوث هزة كبيرة في مصر ولبنان(فيديو)

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خبير هولندي
Native
Teads
الأحد، 12-02-2023 10:49 ص

 

كشف الجيولوجي الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا قبل حدوثه ب 3 أيام عن توقعاته بشأن حدوث هزة أرضية جديدة .

 

وتوقع الباحث فرانك هوغربيتس البالغ 55 عاما، في فيديو بثه يوم الجمعة بيوتيوب، بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

وقال إن ذروة القمر "البدر" في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، أي بين السبت واليوم الأحد، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا "كما يظهر في الخريطة نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران".

 

وأضاف: "إن ذروة القمر (البدر) في 9-10 فبراير، ستكون ذات أهمية في الأيام المقبلة، ويمكننا أن نلاحظ ارتفاعا بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، بسبب اقتران القمر مع المشتري، وهذه الحالة قد تكون شديدة الأهمية.. في أسوأ الأحوال، قد نشهد على نشاط زلزالي، خصوصا في 11 و12 فبراير، ولكن بحسب تقديراتي، فإن قوة الزلزال هذه قد تكون 6 درجات، تحديدا بين 6.4 إلى 6.7 درجات".

وحول إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان قال: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة (..) بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".

 

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