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خارج العقل.. يتفق مع صديقه على اغتصاب شقيقته الأستاذة الجامعية والسبب صادم

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الإثنين، 04-10-2021 12:38 م

في واقعة قد لا يصدقها عقل ولكنها وقعت بالفعل، حين تحول أخ إلى شيطان وتجرد من كل معاني الإنسانية والرجولة، بعد ان استعان بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث، واستطاع الشاب اختطاف شقيقته الأستاذة الجامعية وحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه، لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها، وهي التي عكفت على تربيته بعد وفاة والديه وهو طفل صغير.
وبعد وفاة الوالدان عملت الأخت على تربية أشقائها منذ الصغر، إلى أن بلغوا سن رفع الوصاية، فقرر أحدهم التخطيط لحيلة شيطانية لإجبار شقيقته الكبرى على التوقيع على أوراق تنازل عن ميراثها بعد ان اتفق معها للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل توكيلات إجراءات تقسيم الميراث، واستدرجها داخل سيارة مستعينا بصديقه لاغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها.
وبفكر شيطاني استطاع الأخ الشقيق استدراج شقيقته الكبرى، و تروي صاحبة الـ29 عاما، تفاصيل الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها على يد شقيقها ، والذي طلب منها الركوب بسيارة خاصة، والجلوس في المقعد الخلفي، ثم أشار إلى صديقه المقرب صاحب السيارة، الذهاب إلى شهر عقارى أخر غير الذي تعرفه شقيقته، بالقرب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بدعوى أن صديقة لديه معارف فى تلك المصلحة ويستطيع إنجاز مهامنا فى دقائق معدودة من أجل العودة سريعا إلى ابنها، ووافقت حتى تعود للطفل الذي تركته وحيدا فى الشقة.
وأضافت الدكتورة إسراء فى المحضر الذي حررته أن : صديق شقيقها ضربها في كتفها، ودفعها تجاه شقيقها؛ وهي مكبلة اليدين، وكممها شقيقها بلاصق طبي، وجذب صديقه الحقيبة وقاد السيارة الى أرض فضاء، وأوقف السيارة وأخرج "قصافة" من بين ملابسه، و"قص" مشغولاتها الذهبية ووضعها بالحقيبة، وأثناء مقاومتها لهم، أخرج شقيقها مطواه وضربنها على رأسها، مشيرة إلى إنه مع استمرار مقاومتها أبلغ شقيقها صديقة بأن هذا الأمر لايجدي قائلا له: "دي مش هاتيجي غير زي ماقولتلك، جهز نفسك وشوف أرض مفهاش حد وانزل خلينا نخلص"، ثم وجه كلماته لي بقوله: "والله لأصورك معاه وافضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها"، ودفعني على مقعد السيارة الخلفي، وبدأ في تجريدي من ملابسي، وطلب من صديقه اغتصابي.
و مع استمرار مقاومتها لهما، وتعالي صراخها، جذب ذلك انتباه بعض المارة فى الطريق، وتجمعوا حول السيارة لانقاذها، فما كان من شقيقها إلى إدعاء أنه شاهدها مع أحد الأشخاص فى وضع مخل ويقوم بتأديبها، إلا أن البعض استطاع انقاذها والاتصال بشرطة النجدة، وجرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول المنصورة وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله الى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

 

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