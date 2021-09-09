السجن 10 سنوات لمدرب شهير بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان

الخميس، 09-09-2021
09:06 ص
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد
أحمد عطية معاقبة مدرب
كرة قدم شهير بتهمة هتك عرض لاعب
في حلوان بالسجن المشدد
١٠سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية
المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف
القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
كشف أمر الإحالة عن أن المتهم محمد
.ع وشهرته كابتن ألو ٣٠ سنه مدرب
كرة قدم
مقيم في بلوك ٩ المشروع الأمريكي في حلوان في غضون شهر مارس ٢٠٢٠ بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله .م وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه
وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه بطريق
الإكراه تارة أخرى بان قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك
الوسيلة من بث الرعب في نفسة بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان
والمكان هتك عرض
المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما
بأنه أشهر في وجهه سلاحا أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل
المجني عليه إلى أمره كافا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته. ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة
فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح امره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع
عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية
عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المجني
عليه امتثل إلى أوامر المتهم خوفا من
افتضاح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته وذلك حال كون المجني عليه
لم يبلغ من العمر ١٨ سنة.
وأكد المجني عليه في أمر الإحالة أنه منذ
بداية عام ٢٠٢٠ ونظرا لتفوقه في رياضة كرة
القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية حيث يعمل
الأخير فيه مدرب
ا واعتاد التقابل مع المتهم
في التدريبات التي جمعت بينهم. وفي إحدى الأيام، طلب منه المتهم الحضور إلى مسكنه حتى يقوم بتسليمه مبلغ مالي وهاتفا محمول
على سبيل المكافاة نظرا بتغلبهم على إحدى الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول إلى
شقته السكنية فوجئ بالمتهم مشهرا في وجهه سلاحا أبيض سكين مهددا إياه به وطلب منه
خلع ملابسه والدخول إلى غرفة النوم فامتثل الي أمره وحال الي ذلك فقام المتهم
بملامسة مواضع حساسه من جسده وتلاحظ له
قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.