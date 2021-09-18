محمد هنيدي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال التمثيل ويكشف السبب

السبت، 18-09-2021
01:18 م
فاجأ
النجم محمد هنيدى، جمهوره بقرار اعتزال التمثيل
، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم
السبت.
وكتب هنيدى، فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:
"قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل
والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب
أفراح شعبي".
وأضاف
هنيدي في سلسلة تغريداته: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح
بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".
ويبدو
أن "هنيدي" يداعب الجمهور ويلمح إلى الأجور الكبيرة التي يحصل عليها
مغني المهرجانات والأفراح الشعبية.
وأوشك
النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى
منه بشكل نهائى بعد أسبوعين، ويواصل هنيدى التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات،
وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منى زكى، وباقى فريق العمل، ويجسد هنيدى فى الفيلم
دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف
فى إطار كوميدى.