حملت به سفاحًا.. تفاصيل تخلص كويتية من مولودها داخل القمامة

الأحد، 26-09-2021
09:44 م
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ في
الكويت، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته كويتية
غير متزوجة، بجانب
حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية
، لاحقاً وبعد
تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة .
واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها
بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.
وأثار المشهد تعاطف المغردين مع الرضيعة من
جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها .
وكتب أحد النشطاء تعليقًا على الواقعة: “ياااا
رب أسترنا قسم بالله خبر يوقف شعر الجسم شصار بالدنيا شصار بقلوب الناس أشلون نمتي
أشلون أكلتي وشربتي أم چذي تقطين بنتچ عند حاويه وتمشين تخيلي بعد سنين يصحى ضميرچ
وين راح أتلاقينها حتى لو غير متزوجه يعني غلطتچ تتحمل
ها الرضيعه هذي تزوجي اللي غلطتي
معاه ولا سالفتچ هذي”.