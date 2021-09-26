الأحد 26 سبتمبر 2021
توقيت مصر 23:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حملت به سفاحًا.. تفاصيل تخلص كويتية من مولودها داخل القمامة

سيدة عمانية تقتل زوجها حرقًا تهز السوشيال ميديا

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في مصر وتكشف السبب

ظهور صادم لـ بدور البراهيم بعد عملية تجميل لنحت خصرها

نجاة الوزير السعودي أحمد قطان من الموت في إيطاليا

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الفيديو المأساوي الذي هز الرأي العام

درة تصدم الجميع بشكلها في فيديو جديد

السعودية تعلن إحباط هجومًا جويًا وإسقاط طائرة مفخخة

صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة ويحقق إنجازًا تاريخيًا

لم تكن في وعيها.. طالبة الهندسة حامل في الشهر السابع دون زواج (تفاصيل صادمة)

ADS
 

حملت به سفاحًا.. تفاصيل تخلص كويتية من مولودها داخل القمامة

images
ا
Native
الأحد، 26-09-2021 09:44 م


انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ في الكويت، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته كويتية غير متزوجة، بجانب حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، لاحقاً وبعد تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة .
واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.
وأثار المشهد تعاطف المغردين مع الرضيعة من جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها .
وكتب أحد النشطاء تعليقًا على الواقعة: “ياااا رب أسترنا قسم بالله خبر يوقف شعر الجسم شصار بالدنيا شصار بقلوب الناس أشلون نمتي أشلون أكلتي وشربتي أم چذي تقطين بنتچ عند حاويه وتمشين تخيلي بعد سنين يصحى ضميرچ وين راح أتلاقينها حتى لو غير متزوجه يعني غلطتچ تتحملها الرضيعه هذي تزوجي اللي غلطتي معاه ولا سالفتچ هذي”.
 

إقرأ ايضا

04-11-20-4110-

سيدة عمانية تقتل زوجها حرقًا تهز السوشيال ميديا

5555-2-645x400

ظهور صادم لـ بدور البراهيم بعد عملية تجميل لنحت خصرها

201908110149204920

نجاة الوزير السعودي أحمد قطان من الموت في إيطاليا

أخبار متعلقة

images

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا: مش عايزة حاجة تخدش حجابي

download

سارة الكندري ترد على اتهامات طليقها بخيانته: كان بيجيب لي أصحابه أزبطهم

Capture

حليمة بولند تفاجيء الجميع بشكلها الصادم بعد فترة اختفاء (فيديو)

16956314711576060193

مي العيدان تفجر فضيحة: «هذا الفنان مقضيها زواج متعة»

Capture

فيديو فتاة تؤدي القسم بلهجة كويتية «مكسرة» يثير غضب الكويتيين

Capture

فنانة شهيرة تظهر في فيديو تستغيث: أهلي هيقتلوني.. حد يحميني منهم