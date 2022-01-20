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حملة مغربية لقنص 1600 خنزير بعد تزايدها بكثرة

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الخميس، 20-01-2022 01:17 م

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب عن تفاصيل المخطط الوطني لضبط أعداد الخنازير البرية، بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة.
وفي رد من الوزارة على سؤال كتابي من مجموعة نيابية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أفيد بأنه في موسم القنص الحالي جرى "تحديد برنامج وطني يضم 360 نقطة سوداء، برمجت على إثره 1600 إحاشة للخنزير والتي شرع في إنجازها"، ويقصد بالإحاشة قنص الخنازير البرية.
ولفتت الوزارة في هذا السياق أيضا إلى أنه "تم استعمال الفخاخ في الأماكن التي لم تعط بها الإحاشات أكلها، مبرزة أن هذه التجربة شملت مناطق توجد بتزنيت وضواحي الرباط وغابات مجاورة لمدينة طنجة، حيث أعطى استعمال هذه الفخاخ نتائج إيجابية، مقارنة مع الإحاشات، وينتظر أن يتم تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة".
علاوة على ذلك، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب "مجموعة من التدابير لتسهيل عملية تنظيم إحاشات الخنزير البري، عبر المرور من نظام الترخيص الإداري المعمول به، إلى نظام يعتمد على التصريح القبلي للمرتفقين".
وجرى أيضا بهذا الشأن "تمكين القناصة المتطوعين ومؤجري حق القنص ومالكي ومستغلي الأراضي الموجودة داخل النقط السوداء الراغبين في إنجاز عمليات تنظيم أعداد الخنزير البري من التصريح القبلي وبكيفية إلكترونية في الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات، في إطار برنامج معد سلفا وقبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنجاز الإحاشة".
يشار إلى أن عدة مناطق في المغرب "تعاني من تكاثر أعداد الخنزير البري، وهو ما يشكل خطرا على الساكنة المحلية وعلى ممتلكاتها".
ويسعى قطاع المياه والغابات في المملكة "إلى تنظيم عمليات إحاشات سنوية، من أجل الضبط والتحكم في أعداد هذا النوع من الحيوانات المصنف ضمن الحيوانات المضرة".
 

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