حلا شيحة ترفض الزواج من معز مسعود بعد أن اشترط هذا الأمر

الأربعاء، 09-12-2020
08:15 م
محمد فضل
رفضت الفنانة حلا شيحة
، إتمام زواجها من الداعية والمنتج
الفني معز مسعود
، بعد أن وقعت بينهما مشاداة وخلاف حول طلب اشترط عليها الموافقة
عليه لإتمام الزواج.
وأفادت مصادر مقربة من حلا شيحة
، بوقوع مشادة بينها وبين
معز مسعود
، الذي يرتبط بها حاليًا تمهيدًا لاستكمال الزواج، وهو الأمر الذي قد يعيق
دون إتمامه، وفقا لموقع “فوشيا”.
وأكدت المصادر أن زواج معز مسعود
من حلا شيحة
بات مهددًا
لسبب صادم بدأه الأول حيث يرغب في أن تترك حلا شيحة
التمثيل تمامًا، وأن تتفرغ للحياة
الزوجية وتربية أبنائها.
وعارضت حلا شيحة
الأمر بشدة هذه المرة، موضحًة أن معز مسعود
قال لها إنها سبق وأن خاضت تجربة الاعتزال لمدة 12 عامًا سابقة لاسيما وأن عودتها للفن
جاءت منذ فترة قصيرة وهو ما يجعل عودة الأمور لطبيعتها خلال الاعتزال مواتية.
ونوّهت المصادر إلى أن معز مسعود
، طالب حلا شيحة
بأن تفكر
في الأمر جيدًا كي يتسنى لهما إتمام الزواج ، وحتى الآن لم يتم حسم هذا الأمر.
وسبق لمعز مسعود
أن تزوج ثلاث مرات من زميلته
في الجامعة وتدعى سارة، كما تزوج بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين، والثالثة من
الفنانة شيري عادل، بينما سبق لحلا شيحة
الزواج من مرتين.