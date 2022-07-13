يطلب من المحكمة تطليق زوجته: «بتعمل فيديوهات بالبيجامة عشان تطلع تريند»

الأربعاء، 13-07-2022
10:30 ص
أقام
"أيمن. ص" 30 سنة، محاسب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس،
يطلب فيها تطليق زوجة
ه، بعد سنتين زواج، معللا ذلك: "نفسها تبقا تريند
ومخلصة
الباقة.. بتعمل فيديو الفراولة بالبجامة".
يقول
الزوج في دعواه أمام المحكمة: "زوجة
ي مريضة بمرض الشهرة، وتفعل ذلك دون تفكير،
حتى إنها لم تخجل من تفاهة فيديوهاتها، وتلك التصرفات علمت بها بعد الزواج".
وأضاف
أن زوجة
ه تظل بالساعات تخطط للظهور بفيديو جديد، وتظهر بعدها "بتفاهات لا يتابعها
فرد واحد، ولا تفكر في شعوري أو مظهري أمام الناس.. وصل بيها الأمر إلى عدم الاستماع
لكلماتي والاستمرار في التصوير رغم التعليقات السيئة، متابعًا " "كل همها
تطلع تريند
".
يشير
الزوج إلى أنه يحب زوجة
ه ولا يريد الانفصال عنها، لكن استمرار تصرفاتها جعلته يشعر
بالإهانة خاصة بعد ظهورها في فيديو "ببجامة البيت بتشرح طريقة عمل كيكة الفراولة".
اختتم
أيمن دعواه: "بعد التعليقات من الأهل والأصدقاء وكم الإهانة التي شعرت بها، طردتها
من المنزل" ثم لجأت لمحكمة الأسرة بعد رفض أسرتها إتمام الطلاق
، لطلب تطليقها.
حملت
الدعوى 194 لسنة 2021، ومازالت منظورة أمام القضاء، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.