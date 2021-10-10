إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض 7 فتيات

الأحد، 10-10-2021
11:34 م
قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان
شادي خلف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على
خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض
ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.
وجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض
7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن
خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.
اسمه بالكامل هو شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977 ، و هو ابن الشاعر
الكبير نبيل خلف ، شارك في العديد من الأفلام و كانت آخر أعماله ، فيلم الثلاثة يشتغلونها
، و من أبرز أعماله 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام ،هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة
.
كانت بدايته الفنية من خلال فيلم “دم غزال” ، للكاتب وحيد حامد ، و كانت بطولة
الفيلم لـ ، منى زكي ، نور الشريف ، صلاح عبدالله ، يسرا ، محمود عبد المغني ، عايدة
رياض ، و عمرو عبد الجليل .