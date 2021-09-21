حفيدة إسماعيل ياسين تثير ضجة في أول ظهور لها

الثلاثاء، 21-09-2021
10:24 ص
في أول ظهور لها، أثارت حفيدة
الفنان
الراحل إسماعيل ياسين الجدل بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان
صورة لها،
وهي ابنة نجله الوحيد "ياسين"، وأحدثت الصورة تفاعل واسع بين المتابعين،
بسبب جمالها وأيضًا وجه الشبه مع جدها.
وعلقت مي العيدان
على المنشور،
قائلة: "صورة ساره ياسين حفيدة اسماعيل ياسين
. .يتشابهون؟".
وعبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بالملامح الجميلة التي تتمتع بها سارة،
حيث قالت متابعة: "جميلة ما شاء الله"، وأضافت أخرى: "جميلة"،
وتابعت ثالثة: "أبداا ما في شبه الصبية أمورة كتيرر"، وزادت رابعة:
"لا طبعا الحفيدة
أحلى".
كما رأى بعض المتابعين أن حفيدة
إسماعيل ياسين تشبه إلى حد كبير الفنان
ة
المصرية ياسمين عبدالعزيز زوجة الفنان
أحمد العوضي، حيث قالت متابعة: "جميلة
تشبه ياسمين عبدالعزيز سبحان الله"، وأضافت أخرى: "تشبه ياسمين
عبدالعزيز".
وحلت قبل أيام ذكرى ميلاد الفنان
الراحل إسماعيل ياسين، حيث ولد في 15
سبتمبر لعام 1912م، بمحافظة السويس، وكان والده صائغا ميسور الحال، بينما توفيت
والدته وهو في سن الطفولة.
التحق إسماعيل في صغره بأحد الكتاتيب، ثم انتقل للمدرسة الابتدائية، وبعد
فترة تراكمت الديون على والده، الذي أفلس نتيجة سوء إنفاقه، ودخل السجن، ليضطر
الطفل إسماعيل ياسين أن يعمل مناديا لمحل بيع أقمشة، ويتحمل مسؤولية نفسه، وعندما
أصبح عمره 17 عاما، قرر الانتقال إلى القاهرة من أجل احتراف الفن.