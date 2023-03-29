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حسن الخاتمة.. وفاة سائق ساجدًا في صلاة التراويح بالغربية

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الراحل
Native
Teads
الأربعاء، 29-03-2023 12:40 م

 

شهدت قرية دنوشر التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حالة من الحزن على وفاة سائق فى الخمسينات من العمر، يدعى "محمود إبراهيم حجازى"، أثناء أدائه صلاة التراويح.

 

وأصيب الأهالى بصدمة عقب سقوط الراحل داخل المسجد ليلقى ربه وهو ساجد فى الركعة الأخيرة من صلاة التراويح، على أن يتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من المسجد بقرية دنوشر.

 

وأكد أحد الأهالي، أن الفقيد كان يعمل سائقا فى المملكة العربية السعودية، لمدة 30 عاما، وأراد أن يستقر مع أسرته وأبنائه ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى، أثناء أدائه صلاة التراويح فى الركعة الأخيرة وهو ساجد، حيث سقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة وحاول المصليين إنقاذه إلا أنه توفى فى الحال.

 

وأكد أن الفقيد يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، ومحب لعمل الخير، وكثير الدعاء بحسن الخاتمة، خاصة فى شهر رمضان، وكان حريص على أداء الصلاة داخل المسجد المجاور لمنزله، فضلا عن أنه لم يكن يعانى من أى أمراض.

 

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