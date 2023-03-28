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الكشف عن جنسية المعتمرين ضحايا حادث عقبة شعار بالسعودية

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الحادث
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الثلاثاء، 28-03-2023 10:22 ص

 

نقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر قولها إن الحافلة التي احترقت في مدينة عسير السعودية يوم أمس الاثنين، كانت تقل معتمريين أغلبهم من اليمنيين.

 

وقال مصدر مسؤول في قطاع الحج والعمرة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "عدداً من المعتمرين اليمنيين توفوا وآخرون أصيبوا في الحادث المروري الذي تعرّضت له حافلة تابعة لشركة نقل سعودية، في منطقة عسير، جنوبي المملكة العربية السعودية".

 

وأكد المصدر أن "الوزارة تجري اتصالاتها مع الجانب السعودي للاطلاع على مزيد من التفاصيل الدقيقة حول الضحايا والمصابين من الجانب اليمني في الحادث المروّع الذي وقع مساء الإثنين".

 

وأوضح المصدر أن "الحافلة كانت تقلّ معتمرين من جنسيات مختلفة، بينهم عدد من اليمنيين، الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء العمرة".

 

خلل فني

من جهتها، قالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "الحافلة تعرّضت لحادث مروري جراء خلل فني في مكابحها، ما أدى إلى اصطدامها بأحد الجسور قبل أن تندلع فيها النيران"، مبينة أن "الحادث أسفر عن مقتل 20 شخصاً، وإصابة 29 آخرين".

وتمكنت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية السعودية، من إخماد النيران المشتعلة في الحافلة بعد إغلاق الجسر، ونقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات عسير وأبها.

 

ووفق مقاطع فيديو ومعلومات لمدونين من المنطقة، فإن عددا من الضحايا قد تفحمت جثثهم بسبب الحريق الذي اشتعل في الحافلة بعد انقلابها، بينما حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة بسبب وجود إصابات خطيرة.

 

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن حادث "عقبة شعار" الجديد، أعاد إلى الأذهان حوادث أخرى مماثلة وقعت خلال العامين الأخيرين، "ورغم مرور أكثر من عام على الإعلان عن خطة لصيانة العقبة التي يصفها الكثيرون بالمتهالكة، إلا أن هذه الخطة تعثرت ولم تر النور".

 

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