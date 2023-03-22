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مفاجأة في وفاة صيدلانية وابنتيها اختناقًا بالغاز أثناء نومهم.. الزوج المتهم

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الضحية وابنتها
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الأربعاء، 22-03-2023 10:54 ص

 

شيّع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عصر أمس الثلاثاء، جثمان صيدلانية وابنتيها، لقين مصرعهن على يد الزوج، بعدما فتح منفذ الغاز عليهن بمنزل الزوجية أثناء نومهن.

 

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بشأن تسريب غاز بشقة في شارع الحمزاوي التابع لقسم أول طنطا، ووجود ضحايا.

 

انتقلت أجهزة الحماية المدنية وقوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث سُجلت وفاة صيدلانية وطفلتيها، أودعت جثامينهم مشرحة أحد المستشفيات للكشف الطبي.

 

تبين من المعاينة وجود تسرب غاز داخل المنزل، كان السبب في واقعة وفاة: "منى السروجي - 42 عامًا، وابنتيها "زينة - 17 عاما - طالبة بالمرحلة الثانوية"، و"جميلة - 7 سنوات - بالصف الثاني الابتدائي". وقد عُثر على الجثامين ملقاة في صالة المسكن.

 

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم أول طنطا ضلوع الزوج في مقتل زوجته وابنتيه، بعدما فتح منفذ الغاز داخل المسكن عليهن أثناء نومهن.

 

ألقي القبض على الزوج، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وادعى تعرضه لحالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون وقرر التخلص من أسرته. وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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