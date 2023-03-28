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بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)

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محمد عبده
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الثلاثاء، 28-03-2023 12:32 م

 

تعرض المطرب السعودي محمد عبده، لانتقادات واسعة، بسبب تعليقه المثير للجدل، والذي قال فيه "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها"

 

محمد عبده، في أحدث ظهور له ، في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، علق على مقولته، وقال: "لم أذكر مصر بسوء، أحب مصر، ولها فضل كبير علي"

 

وتابع: "مصر هي التي علمتنا في المدارس، وعالجتنا في المستشفيات، ولها فضل كبير علي وعلى العالم العربي كله"

 

المطرب السعودي، أضاف: "عندما قلت السعودية بيت العرب، كنت أرحب وأوجه كلامي فقط بالحاضرين"

 

المطرب السعودي، عقب الحفل الذي أحياه ضمن جلسات ليالي الرياض. ظهر في مقطع فيديو، وقال:"السعودية اليوم هي (بيت العرب)، إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها)"

 

وعقب تداول مقطع الفيديو، توالت التعليقات الرافضة للتصريح، ومنها " خلوه بس يغني".
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