بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)





تعرض المطرب السعودي محمد عبده، لانتقادات واسعة، بسبب تعليقه المثير للجدل، والذي قال فيه "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها"

محمد عبده، في أحدث ظهور له ، في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، علق على مقولته، وقال: "لم أذكر مصر بسوء، أحب مصر، ولها فضل كبير علي"

وتابع: "مصر هي التي علمتنا في المدارس، وعالجتنا في المستشفيات، ولها فضل كبير علي وعلى العالم العربي كله"

المطرب السعودي، أضاف: "عندما قلت السعودية بيت العرب، كنت أرحب وأوجه كلامي فقط بالحاضرين"

المطرب السعودي، عقب الحفل الذي أحياه ضمن جلسات ليالي الرياض. ظهر في مقطع فيديو، وقال:"السعودية اليوم هي (بيت العرب)، إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها)"

وعقب تداول مقطع الفيديو، توالت التعليقات الرافضة للتصريح، ومنها " خلوه بس يغني".

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