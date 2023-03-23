نقل 4 من ضحايا رامز جلال إلى المستشفى.. مفاجأة في برنامج مقالب هذا العام





أجرى الفنان رامز جلال مداخلة هاتفية على قناة "Mbc مصر" ترويجاً لخطة الشركة لأعمالها الدرامية وبرامجها الرمضانية هذا العام.

واعتذر لكل النجوم الذين وقعوا ضحايا لبرنامجه "رامز نيفر إيند" والمقرر عرض أولى حلقاته اليوم الخميس عقب مدفع الإفطار.

وقال خلال المداخلة :"عايز مبدئياً أعتذر لكل أصحابي وأخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد هيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم وبعتذر لهم وهما حبايبي وعلى راسي".

واستكمل حديثه بالإشارة لرئيس قنوات "ام بي سي" محمد عبدالمتعال، واخد مستشفى يستقبل فيها ضحايا البرنامج، عندنا 3 أو 4 ضحايا بس مجرد فحص لكن مفيش حاجة الحمدلله".

ويقدم رامز برنامج المقالب السنوي خاصته من كل عام والذي يستضيف خلاله نخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي وحتى الرياضي حيث يستضيف هذا العام نجم فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو وسط توقعات بنسب مشاهدة هي الأعلى في تاريخ البرنامج.

يذكر ان رامز جلال يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي ً فيلم "أخي فوق الشجرة".