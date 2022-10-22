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جريمة المنيا.. الإعدام لـ 9 متهمين بينهم سيدتين

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ارشيفية
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السبت، 22-10-2022 12:03 م

أسدلت محكمة جنايات المنيا، الستار على قضية قتل، بالإعدام لتسعة متهمين بينهم سيدتان ، حيث أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً.
وواجه المتهمون في القضية اتهامات بقتل شاب والتمثيل بجثته وإصابة آخر في مشاجرة بين الجانبين لخلافات المصاهرة.
وتعود أحداث القضية إلى إخطار تلقته أجهزة الأمن في محافظة المنيا، يفيد بمقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بمركز مطاي.

وتبين للضباط أن القتيل يدعى "مصطفى. ح"، وأن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب المصاهرة تجمع على أثرها أفراد عائلة "خلف" وتربصوا لأفراد عائلة "جمال" وتسلحوا بأسلحة بيضاء وعصي وفي أثناء دخول أفراد العائلة الثانية إلى الشارع قتلوا أحدهم، ولم يكتفوا بذلك بل مثّلوا بجثته ووضعوها فوق سيارة وطافوا بها في الشوارع.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وهم رجل وزوجته وأبناؤهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وابناهما الاثنان.
 

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