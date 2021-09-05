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توضيح هام للمصريين الراغبين في السفر إلى السعودية

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الأحد، 05-09-2021 02:12 م
أعلن مصدر حكومي أن المصريين الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالسعودية أو من تلقوا جرعتين في مصر قد يتعين عليهم أن يأخذو جرعة ثالثة تنشيطية فور وصولهم لمطارات السعودية.
وقال مصدر حكومي مصري بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في السعودية: “الحديث الحالي على الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في السعودية، أو ممن تلقوا جرعتين في مصر، على أن يأخذ الوافد جرعة تنشيطية فور الوصول إلى مطار المملكة، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية”.
وأكد “عدم وجود تعليمات بالنسبة للمصريين للحاصلين على جرعة أولى من لقاح كورونا بالسعودية قبل مغادرتها ويرغبون بالعودة إليها، بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية”.
وتابع المصدر: “قرارات المملكة بدأت خطوة خطوة، والبيانات اللي صادرة بتقول إن موقفهم سيظهر قريبا، والمملكة بتاخد خطوات بطيئة عشان يشوفوا أثـر القرارات دي على الجميع ايه، وهل هتسبب ارتفاع في الإصابة بكورونا ولا لأ”.
 

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