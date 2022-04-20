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تهز الوراق.. يقتل أشقائه الثلاثة على الإفطار والسبب صادم

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Teads
الأربعاء، 20-04-2022 09:48 ص

شهدت منطقة الوراق بالجيزة جريمة أسرية بشعة على الإفطار أقدم فيها موظف على قتل قتل أشقائه رميًا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.
تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.
وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام.
التحريات الأولية التي باشرها العيد مروان مشرف مفتش فرقة الوراق وأوسيم بينت أن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشقاء تطورت إل مشاجرة، فأطلق أحدهم الرصاص صوبهم فأردى اثنان منهم قتيلين ويصارع الثالث الموت ولاذ بالفرار.
ويكثف ضباط مباحث الوراق جهودهم بقيادة المقدم هاني مندور لضبط المتهم، وتم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

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