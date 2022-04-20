الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو «فتاة البلكونة»

الأربعاء، 20-04-2022
09:39 ص
أصدرت
وزارة الداخلية
بيانًا كشفت فيه تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميا بـ" فتاة
البلكونة".
وأضافت
الوزارة في بيان لها،:" تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية
وموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج
شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام
بالجيزة
" .
وتابع
البيان:" بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه
(بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام
بالجيزة
) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته
– سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته لعدم قيامها بتجهيز وجبة
الإفطار له ولوالدتها ، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها مما
دعاه لمعاقبتها بالضرب ، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة
العقار ، إلا أنه تشبث بها وقام بإنقاذها بمعاونة بعض الجيران" .