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الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو «فتاة البلكونة»

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الأربعاء، 20-04-2022 09:39 ص
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميا بـ" فتاة البلكونة".
وأضافت الوزارة في بيان لها،:" تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة" .
وتابع البيان:" بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته لعدم قيامها بتجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها ، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها مما دعاه لمعاقبتها بالضرب ، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار ، إلا أنه تشبث بها وقام بإنقاذها بمعاونة بعض الجيران" .
 

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