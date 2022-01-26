بيان أمني سعودي يؤكد القبض على «مدعي النبوة»

الأربعاء، 26-01-2022
09:20 ص
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض
على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو
مدعياً النبوة وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض
، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض
على المتورط واتضح أنه مواطن، مبيناً أنه صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق
العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.
وأشار إلى أن إجراءات الاستدلال بيّنت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه
واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.
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