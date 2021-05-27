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تفصل رأس زوجها عن جسده وتقطع عضوه الذكري بمساعدة ابنها والسبب صادم

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ارشيفية
Native
الخميس، 27-05-2021 10:50 ص
شهدت منطقة إمبابة في الجيزة، جريمة بشعة بعد أن تجردت زوجة من كل معاني الإنسانية والدين وتحولت إلى وحش قاتل، حيث تخلصت من زوجها وفصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري وتخلصت من الجثة بإلقاءه في أحد الشوارع بدون رأس حتى لا يتم التعرف عليه بمساعدة ابنهما، وذلك بسبب إقدام زوجها على الزواج من أخرى.
وفي التفاصيل، باشرت نيابة إمبابة، التحقيق بشأن العثور على جثة رجل مجهول الهوية، مقطوع الرأس وعضوه الذكري، بمنطقة إمبابة بالجيزة، فيما كشفت التحقيقات تورط زوجةه في الجريمة، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.
كما أوضح أحد جيران المتهمة أن المجني عليه كان يعيش مع زوجةه المتهمة ونجله ونجلته ويسكن في المنطقة منذ 4 شهور، لافتا:”المتهمة كانت على خلاف مع زوجها بعد علمها بأنه تزوج حديثاً عليها، وأشار انه حدث مشاهده بينهم فقررت المتهم الانتقام منه فقطعت رأسه والعضو الذكري، ووضعته داخل سجادة بدون رأسه حتى لا يتعرف عليه أحد وإلقائه بشارع الاعتماد بمنطقة إمبابة في الجيزة بمساعدة نجلها”.
وعلى الفور، ألقى رجال المباحث القبض على المجني عليها، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، فيما وجهت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة تفاصيل الحادث وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، لمعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.
 

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