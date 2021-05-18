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العثور على مخرج شهير مقتولًا ومُقطًا أشلاء ومفاجأة صادمة بشأن القاتل

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المخرج باباك خرمدين
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 09:20 ص

عثرت السلطات الإيرانية على جثمان المخرج باباك خرمدين، البالغ من العمر 47 عاما، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب العاصمة طهران.
وقال رئيس محكمة جنايات طهران محمد شهرياري،: “لقد تم القبض على والده الذي اعترف بارتكاب جريمة القتل. وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
وأضاف شهرياري أنه “بحسب الاعترافات، فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما وقام بتخديره أولاً ثم قام بتقطيع جسده بسكين”.
وأفادت وسائل إعلام أن والد الضحية قال في اعترافه: “كان ابني أعزب، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح يوم القتل (الأحد) بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”. وأضاف: “لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع”.
 

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