السبب صادم.. محكمة إماراتية تُلزم زوجة بتعويض زوجها

الأربعاء، 26-05-2021
11:31 ص
ألزمت محكمة
مدني كلي رأس الخيمة زوجة
عربية الجنسية بدفع 5431 درهما (نحو 1478 دولارا
أمريكيا) تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها الخليجي جراء ما لحقه من ضرر، لأنها انتهكت
خصوصيته بتفتيش هاتف
ه.
ووفقا لصحيفة
”الإمارات اليوم“ عن النيابة العامة قولها في لائحة الاتهام، أن الزوجة
اعتدت على
خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات؛ بأن فتشت هاتف
ه ونقلت صورا وتسجيلات
خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات.
وفي التفاصيل،
أقام الزوج دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء
ما ارتكبته زوجة
ه من جرائم بحقه، وأدينت بها بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان
المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة
إليه وإلى سمعته.