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السبب صادم.. محكمة إماراتية تُلزم زوجة بتعويض زوجها

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الأربعاء، 26-05-2021 11:31 ص

ألزمت محكمة مدني كلي رأس الخيمة زوجة عربية الجنسية بدفع 5431 درهما (نحو 1478 دولارا أمريكيا) تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها الخليجي جراء ما لحقه من ضرر، لأنها انتهكت خصوصيته بتفتيش هاتفه.
ووفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“ عن النيابة العامة قولها في لائحة الاتهام، أن الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات؛ بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات.
وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجةه من جرائم بحقه، وأدينت بها بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة إليه وإلى سمعته.
 

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