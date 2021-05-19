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تزوجا بعد قصة حب عنيفة.. يكتشف خيانتها بعد إنجاب 4 أبناء من عشيقها

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الأربعاء، 19-05-2021 11:24 ص

في واقعة مأساوية، تفاجئ زوج يدعى "صلاح"، بخيانة زوجته له على مدار 20 عاماً، وإنجابها 4 أولاد ليسوا من صلبه.
واكتشف الزوج المخدوع أن أولاده الأربعة ليسوا من صلبه، وأنهم ثمرة علاقات آثمة قامت بها زوجته على مدار 20 عامًا.
كانت البداية عندما حدث خلاف بين الرجل وزوجته بسبب مصروفات المنزل، لتعاير الزوجة زوجها بعجزه الجنسي، وأن أولاده الأربعة ليسوا أبناءه.
واستشاط الرجل غيظًا من كلام زوجته، وقام بضربها ثم توجه إلي أحد المستشفيات، حيث أكد له الطبيب عجزه عن الإنجاب، بسبب عيب خلقي.
وأكدت التقارير الطبية التي أجراها الرجل أنه مصاباً بعيب خلقي يستحيل معه الإنجاب، ليفقد الوعي فور سماعه الخبر، وبعد إفاقته تقدم ببلاغ وسرد قصته، فتم تحرير محضر ضد الزوجة.
وأكد الزوج في بلاغه بقسم الشرطة، أن زوجته، الذي جمعته بها قصة حب عنيفة في بداية حياتهم، أنجبت 4 أولاد ليسوا من صلبه ونسبتهم إليه، خلال فترة الزواج التي استمرت 20 عاماً.
ورفع الزوج قضية نسب أمام المحكمة وبعد سماع الشهود والإطلاع علي التحاليل الطبية، واعتراف الزوجة، قضت المحكمة بنفي نسب أبناء السفاح.
 

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