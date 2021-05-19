تزوجا بعد قصة حب عنيفة.. يكتشف خيانتها بعد إنجاب 4 أبناء من عشيقها

الأربعاء، 19-05-2021
11:24 ص
في واقعة مأساوية، تفاجئ زوج
يدعى "صلاح"، بخيانة
زوج
ته له على مدار 20 عاماً، وإنجابها 4 أولاد ليسوا من صلبه.
واكتشف الزوج
المخدوع أن أولاده الأربعة ليسوا من صلبه، وأنهم
ثمرة علاقات آثمة قامت بها زوج
ته على مدار 20 عامًا.
كانت البداية عندما حدث خلاف بين الرجل وزوج
ته بسبب مصروفات
المنزل، لتعاير الزوج
ة زوج
ها بعجزه الجنسي، وأن أولاده الأربعة ليسوا أبناءه.
واستشاط الرجل غيظًا من كلام زوج
ته، وقام بضربها ثم توجه
إلي أحد المستشفيات، حيث أكد له الطبيب عجزه عن الإنجاب، بسبب عيب خلقي.
وأكدت التقارير الطبية التي أجراها الرجل أنه مصاباً بعيب
خلقي يستحيل معه الإنجاب، ليفقد الوعي فور سماعه الخبر، وبعد إفاقته تقدم ببلاغ وسرد
قصته، فتم تحرير محضر ضد الزوج
ة.
وأكد الزوج
في بلاغه بقسم الشرطة، أن زوج
ته، الذي جمعته بها
قصة حب عنيفة في بداية حياتهم، أنجبت 4 أولاد ليسوا من صلبه ونسبتهم إليه، خلال فترة
الزواج التي استمرت 20 عاماً.
ورفع الزوج
قضية نسب أمام المحكمة وبعد سماع الشهود والإطلاع
علي التحاليل الطبية، واعتراف الزوج
ة، قضت المحكمة بنفي نسب أبناء السفاح.